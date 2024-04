Zaskoczenie, sensacja? Jak Pan ocenia wyniki wyborów na prezydenta Torunia, w których będziemy mieli drugą turę, oraz do Rady Miasta Torunia?

Jest to sensacja. Mało kto spodziewał się, że były zastępca prezydenta Michała Zaleskiego, czyli Paweł Gulewski, może osiągnąć lepszy od niego wynik. Trzeba jeszcze dokładnie wszystko przeanalizować, by znaleźć powody takiej sytuacji. Być może jakiś wpływ miała dość niska frekwencja. Trzeba też docenić, że Paweł Gulewski był bardzo aktywny w kampanii.

Koalicja Obywatelska jest absolutnym zwycięzcą wyborów do Rady Miasta Torunia kadencji 2024-2029. Zdobyła w niej samodzielną większość - ma 15 na 25 radnych.

Prezydent Zaleski uzyskał nie tylko dopiero drugi wynik w wyborach prezydenckich, ale też bardzo słaby w wyborach do Rady Miasta...

Prezydent Zaleski przez lata godził ogień z wodą, tworzył koalicje, był gościem ojca Tadeusza Rydzyka na urodzinach Radia Maryja i wspierał jednocześnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wygląda na to, że wobec polaryzacji, która pogłębiła się w Polsce, nie ma już klimatu dla takiej działalności. Poza tym wyniki pokazują, że Toruń postawił na 40-latków.

To jest powód tak przekonywującego zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miasta?

Wyborcy kilku gmin w powiecie toruńskim za dwa tygodnie ponownie pójdą do urn, by głosować na swoich kandydatów w drugiej turze wyborów. W innych stery przejmą zupełnie nowi ludzie, a w Czernikowie,…

Wybory do Rady Miasta zakończyły się porażką społeczników. Dlaczego tak się stało?

A porażka Trzeciej Drogi w wyborach do Rady Miasta?

Przed nami druga tura wyborów na prezydenta Torunia, w niedzielę 21 kwietnia. Co nas czeka?

Niekwestionowanym faworytem drugiej tury jest Paweł Gulewski. To premia za nowość. Dostanie wiatru w żagle za sprawą wyniku w pierwszej turze. Sytuacja w Toruniu jest podobna do tej z wyborów prezydenta Polski w 2015 roku. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik stwierdził przed nimi, że prezydent Bronisław Komorowski musiałby przejechać na psach zakonnicę w ciąży, by je przegrać. A jednak przegrał z Andrzejem Dudą. Andrzeja Dudy po sukcesie w pierwszej turze nikt i nic nie było już w stanie zatrzymać. Prezydent Zaleski oczywiście będzie walczył. Zapewne będzie zabiegał o poparcie Adriana Móla z PiS-u, po mieście chodzą słuchy, że także o wyborców z pierwszej tury Piotra Wielgusa z Lewicy. W drugiej turze wiele będzie zależeć od frekwencji.