Pomorzanin Toruń wicemistrzem Polski. Historyczny medal LKS-u Rogowo [dużo zdjęć]

W hokeju na trawie o podziale medali decyduje jeden dzień - w fazie play-off nie ma spotkań rewanżowych, co oznacza, że margines błędu jest minimalny. O złoty medal zagrali dwaj główni faworyci, ale nie znaczy to wcale, że mieli łatwe zadanie, by w ogóle dojść do najważniejszego spotkania. Ogromnych emocji dostarczyły bowiem półfinały - Grunwald Poznań zaskakująco męczył się ze Stellą Gniezno i tylko zremisował 3:3. W tym momencie pachniało więc wielką sensacją, ale w rzutach karnych faworyt wygrał 2:1 i prześlizgnął się do finału.

Równie zacięty okazał się drugi półfinał, w którym padło jeszcze więcej bramek - Pomorzanin Toruń zremisował z LKS-em Rogowo 5:5, co oznaczało, że i tym razem konieczne będą rzuty karne. W nich górą byli torunianie (2:1), dzięki czemu w decydującym spotkaniu po raz kolejny doszło do ligowego klasyka, jakim każdorazowo są mecze Pomorzanina i Grunwaldu.