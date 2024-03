Porusz swoją wyobraźnię w imprezowym gronie! Gigantyczna popularność Dixit to przypadek? Te gry perfekcyjniue pobudza Twoją wyobraźnię!

Problemy gier planszowych

Gra z wyobraźnią dla wielu osób - Dixit

Jest to gra planszowa, towarzyska, w którą może zagrać jednocześnie od trzech do nawet ośmiu osób! Zasady gry są niezwykle proste. Wszyscy gracze otrzymują po kilka barwnych, kolorowych kart z fantazyjnymi, różnorodnymi obrazkami. Jeden gracz (nazwijmy go kapitanem) wystawia zakrytą kartę i mówi skojarzenie, hasło lub wydaje jakiś dźwięk, który wiąże się z tym, co znajduje się na jego karcie. Pozostali gracze wykładają po jednej zakrytej karcie, która ich zdaniem jest najbliżej skojarzenia lub dźwięku pierwszego gracza.