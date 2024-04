Druga tura wyborów 2024 w Toruniu: znamy frekwencję do g. 12!

Frekwencja w Toruniu

Do godziny 12.00 frekwencja w Toruniu wynosi 13,21% uprawnionych do głosowania. Do tej godziny, jak informuje PKW, wydano 18 686 kart do głosowania. Natomiast liczba uprawnionych do głosowania w to 141 437