Poseł PO porównał PiS do "raczyska" i "nowotworu". Posłanki chcą ukarania parlamentarzysty

Poseł porównał PiS do "raczyska"

Do tej wypowiedzi na konferencji prasowej odniosły się posłanki PiS, zapowiadając skierowanie w tym dniu wniosku o ukaranie posła do Komisji Etyki Poselskiej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka powiedziała, że porównywanie innych ludzi do nowotworu jest "absolutnie haniebne", a słowa te są "niegodne posła na Sejm".