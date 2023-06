Potencjał Tuba Dei niewykorzystany? Dzwon bił w sobotę, ale turyści o tym nie wiedzieli

Trąba Boża niedawno trochę odmłodniała - badania przeprowadzone przez dr Alicję Sumowską z Muzeum Okręgowego w Toruniu i dra Marcina Sumowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wykazały, że nie została odlana w 1500 roku, jak dotąd zwykło się uważać, a dwadzieścia dwa lata później. Toruński dzwon jest więc nie starszy, a dwa lata młodszy od krakowskiego Zygmunta, co nie zmienia jednak faktu, że wciąż pozostaje w czołówce największych polskich dzwonów.

Tuba Dei wzbudza też zainteresowanie turystów. Wchodząc na punkt widokowy na wieży katedry św. Janów, zwiedzający mają okazję zobaczyć słynny dzwon na wyciągnięcie ręki. W trakcie oglądania na myśl często przychodzi pytanie - a czy można go usłyszeć? I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Zgodnie z popularnym powiedzeniem Tuba Dei dzwoni "od wielkiego dzwonu", czyli rzadko. Okazji do usłyszenia jego brzmienia mamy w ciągu roku pięć - Wielkanoc, Boże Ciało, 24 czerwca (uroczystość patronalna w katedrze i święto miasta), 11 listopada oraz Boże Narodzenie.