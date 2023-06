Powitanie lata na torze Modelmania Park w Toruniu. Gratka dla miłośników samochodowych modeli

Modelmania Park. Zawody w niedzielę

W programie niedzielnego święta znajdziemy wyścigi terenowe dla "zawodowców" oraz zawody dla debiutantów. Wisienką na torcie będzie finałowa runda Rajdowego Mickey Mouse. Organizatorzy nie zapomną o nowych kierowcach i tych z najdłuższym stażem. Nagród będzie cała masa. Wśród nich dwa modele Subaru Impreza WRC Tamiya TT-02 czy koszulka rajdowego mistrza Kajetana Kajetanowicza z Orlen Rally Team.

- Niedzielne świętowanie rozpoczną wyścigi terenowych modeli zdalnie sterowanych - mówi Michał Jasiński, organizator zawodów. - Na starcie pojawią się Monster Trucki i Short Course, a za ich sterami zobaczymy doświadczonych właścicieli królów bezdroży. Smaczku doda zasada "no hit" - przewracasz się i zostajesz na trasie. Warto to przeżyć i zobaczyć, jak piękne są wyścigi terenowe w małej skali. Na koniec najlepsi kierowcy ze wszystkich klas staną do wspólnego wyścigu. Najszybszy będzie gonił najwolniejszego.