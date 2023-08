Pożary w powiecie toruńskim. Kolejne zastępy strażackie interweniowały w Małej Nieszawce Marta Mikołajska

Do pierwszego pożaru w lesie przy ul. Lisiej w Małej Nieszawce doszło w poniedziałek, 14 sierpnia, koło godz. 18. Kilka godzin później strażacy interweniowali w tym samym miejscu. To niejedyne zdarzenia, do których doszło w ostatniej dobie w powiecie toruńskim.