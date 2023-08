Wybuch gazu w Chełmży. Ktoś zawinił? Jest śledztwo i zbiórka dla poszkodowanych

Jak doszło do wybuchu gazu w Chełmży, wskutek którego dwie osoby trafiły do szpitala i zawaliła się część domu? Prokuratura wszczęła śledztwo, a na miejscu już pracuje biegły. Jeśli ktoś zawinił zaniedbaniami, grozi mu do 10 lat więzienia.

Zobacz wideo: Tak pracują ratownicy w lotniczym pogotowiu w Bydgoszczy

Do wybuchu gazu przy ul. Wodnej 3 w Chełmży doszło w czwartek wieczorem (10 sierpnia). Wskutek wybuchu ucierpiało dwoje lokatorów - matka i syn. Mężczyzna z bardzo poważnymi poparzeniami trafił do specjalistycznego szpitala w Poznania, a starsza kobieta do lecznicy w Chełmży. Cztery rodziny zamieszkujące dom przy ul. Wodnej 3 straciły dach nad głową - mający ponad sto lat budynek nadaje się już tylko do rozbiórki. To własność prywatna, wpisana do rejestru zabytków. Rozmiar strat materialnych jest bardzo duży. Skala ludzkiej tragedii natomiast mogłaby by być jeszcze większa, gdyby nie fakt, że krytycznego wieczoru część lokatorów była poza domem.

Jako doszło do wybuchu w Chełmży? Prokuratura wszczęła śledztwo i na miejscu dramatu pracuje już biegły

Dlaczego przy ul. Wodnej doszło do wybuchu? Czy i kto zawinił? W jaki sposób? -Wszczęliśmy śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego w postaci eksplozji i zawalenia się budowali (art. 163 par. 2 i 3 Kodeksu karnego). Dziś (poniedziałek, 14 sierpnia) na miejscu zdarzenia przeprowadzamy ciąg dalszy oględzin. Pracuje już biegły z dziedziny pożarnictwa. Na razie potwierdził, że doszło do wybuchu gazu. Nie ma jednak jeszcze pewności, czy wybuchł gaz z butli, czy z innego źródła - mówi "Nowościom" prokurator Izabela Oliver, kierująca Prokuraturą Rejonową Toruń Wschód.

Jak dodaje prokurator rejonowa, budynek jest w katastrofalnym stanie - grozi zawaleniem. - Po pierwsze trzeba go odgruzować. To się obecnie właśnie dzieje. Oczywiście, w obecności wspomnianego biegłego - mówi. Czy wybuch to skutek nieszczęśliwego zdarzenia, czy też zaniedbania - celowego lub nie? Jak zobowiązane do tego osoby, służby i instytucje dbały o bezpieczeństwo lokatorów? Na te pytania szukać będzie odpowiedzi prokuratura. Już zapowiada, że najprawdopodobniej powoływać będzie do sprawy także biegłego z dziedziny prawa budowlanego.

Przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia. Jeśli skutkiem zdarzenia jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób maksymalna grozi rośnie do lat 12. Jeśli jednak sprawca działał nieumyślnie, to grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Chyba, że skutek był śmiertelny - wtedy do lat 8.

Jest zbiórka dla pokrzywdzonych lokatorów z ulicy Wodnej 3 w Chełmży!

Lokatorzy z ulicy Wodnej nie zostali sami w nieszczęściu. Zajęły się nimi władze Chełmży, a dodatkową pomoc zaoferował samorząd województwa.

Poza tym jednak Urząd Miasta Chełmży założył na portalu Pomagam.pl zbiórkę pieniędzy. Jej nazwa to: "Dla poszkodowanych z Chełmży". W ciągu zaledwie trzech pierwszych dni wsparło ja ponad 200 osób. I wpłaty wciąż płyną. Opis zbiórki jest krótki: "W dniu 10 sierpnia ok godz. 20:15 w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Chełmży przy ul. Wodnej 3 doszło do wybuchu gazu. Ustalono, że w trakcie wybuchu w domu były 3 osoby. Dwie, które zostały wydobyte przez strażaków są w ciężkim stanie. Zostały zabrane przez pogotowie do szpitala. Pozostałym mieszkańcom budynku zapewniono noclegi w hotelu, organizowane jest również miejsce do zamieszkania. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wsparcie finansowe dla osób poszkodowanych w wyniku tego tragicznego wypadku." Tu link: pomagam.pl Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu