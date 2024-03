Prawie 1300 zł od ZUS do wykorzystania do końca marca. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby dostać przelew!

Jak uzyskać odszkodowanie od kwocie 1300 zł od ZUS?

Wniosek o specjalne odszkodowanie należy złożyć w ZUS do końca marca. Dotyczy to wszystkich, którzy doświadczyli wypadku przy pracy lub doznali uszczerbku na zdrowiu związku z chorobą zawodową. Przysługuje to legalnie zatrudnionym pracownikom objętym ubezpieczeniem wypadkowym.