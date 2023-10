Prezydent Michał Zaleski wręczył w Getyndze Nagrody Lindego

Laureatów tegorocznej nagrody, wyłonionych decyzją kapituły obu miast, poznaliśmy już w maju, natomiast tradycyjnie wręczenie wyróżnienia ma miejsce kilka miesięcy później, naprzemiennie co roku w jednym z miast fundatorów - w tym roku odbyło się w ramach Getyńskiej Jesieni Literackiej.

Najpierw wieczór autorski

- Wybranych przez nas mistrzów słowa: pana Marcela Beyera i pana Tomasza Różyckiego, uprzejmie proszę o przyjęcie słów wielkiego uznania oraz gratulacji - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. - Naszym tegorocznym laureatom powierzamy cząstkę wspaniałego dziedzictwa kulturowego Europy, któremu patronuje Samuel Bogumił Linde. To rodowity torunianin. Przyszedł na świat w 1771 roku. Jego ojciec był Szwedem, dziadek Niemcem, ale jego rodzimym językiem była polszczyzna. Historyczne Liceum Warszawskie oraz dwie najważniejsze biblioteki polskie: Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Ossolineum, do dziś zachowują jego nazwisko jako jednego ze swoich cenionych profesorów, rektorów i kustoszy. Podobnie zresztą jak uniwersytet w niemieckim Lipsku. Ale Linde znał również doskonale pobliskie Drezno - miasto wybrane i znaczące w życiu pana Marcela Beyera.

Dylom, medal i pięć tysięcy euro

Kim są laureaci?

Dodajmy, że Marcel Beyer to poeta i pisarz urodzony w 1965 w Badenii-Württembergii. Głównym tematem prozy Beyera jest niemiecka historia, w tym długie trwanie nazizmu w pamięci i strukturach języka.

Z kolei Tomasz Różycki to urodzony w 1970 r. poeta, tłumacz z języka francuskiego, eseista, nauczyciel akademicki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz na Uniwersytecie Opolskim. Jego twórczość nawiązuje do tradycyjnych form poezji (rymu, rytmu, strofiki), znanych m.in. z poezji staropolskiej, barokowej czy romantycznej, ale też do poezji francuskiej.

