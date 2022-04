Program mama 4 plus. Specjalny dodatek rodzicielski do emerytur dla matek po urodzeniu dzieci. Ile wynosi? Sprawdź już teraz!

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy:

dzieci własnych,

dzieci współmałżonka,

dzieci przysposobionych,

dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, (wyjątek stanowią rodziny zastępcze zawodowe).

Ponadto musisz mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, a także mieć polskie obywatelstwo.

Ile wynosi dodatek emerytalny po urodzeniu dzieci 2022?

Dodatek z programu Mama 4 plus to rekompensata dla osób, które poświęciły się, aby wychowywać dzieci i nie podjęły lub zrezygnowały z pracy zawodowej. Kwota świadczenia wynosi tyle, co najniższa emerytura w danym roku. Jej wysokość jest waloryzowana i w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Jeśli pobierasz rentę lub emeryturę w wysokości niższej niż minimalna emerytura to dodatek, będzie dopełnieniem do tej kwoty.