Protesty rolników w Toruniu i okolicach. Tak jest Grębocinie. Gdzie jeszcze są blokady? [mapki]

Na pytanie, czy nie boją się, że rząd idzie na przetrzymanie ich i zmiękczenie do wiosny, gdy trzeba będzie wyjechać w pole, już tacy pewni nie byli.

- Na pewno tego się boimy - przyznali. - To przykre, że musiało dojść do takiej sytuacji i nikt nie chce z nami porozmawiać o konkretach. Na razie władza pozoruje jakieś rozmowy, nie ma żadnych efektów. I jest to wina wszystkich, tak poprzedniego, jak i obecnego rządu. Zresztą uważamy, że oba nie miały i nie mają wiele do gadania. Rządzą nimi światowe korporacje. Na razie protestujemy, a jak przyjdzie wiosna, to zobaczymy, jak będzie. Na pewno w pole trzeba będzie wyjechać...