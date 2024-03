Kolejne protesty rolników wokół Torunia. W piątek i środę zablokują drogi. Zobacz, gdzie! [MAPKI]

- Nie rozumiemy, dlaczego zachodnie kraje Unii Europejskiej godzą się na wwożenie do siebie ukraińskich płodów - usłyszeliśmy od protestujących podczas jednej z poprzednich blokad na Drodze Krajowej nr 15 w Gronowie. - My musimy spełniać wiele norm, mieć certyfikaty, a Ukrainy to nie dotyczy. Polska niby nie zgadza się na przyjmowanie towarów od Ukraińców, ale praktyka pokazuje co innego. Na przykład zboże teoretycznie tranzytem dostaje się na Zachód, ale potem już bezkarnie wraca do nas. Albo nagle rozpływa się nie wiadomo gdzie, zanim dotrze do granicy.