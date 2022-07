Przed fazą play off w żużlowych ligach zaczyna się robić gorąco

Zacznijmy od Zooleszcza GKM-u. Grudziądzanie mają małe szanse na to, by w ogóle znaleźć się w fazie pucharowej. Sytuacja w tabeli wygląda w tej chwili następująco:

1. Motor Lublin12 28 +148

2. Włókniarz Częstochowa12 18 +106

3. Stal Gorzów12 17 +79

4. Unia Leszno12 15 +2

5. Apator Toruń12 14 -2

6. Sparta Wrocław12 12 +16

7. GKM Grudziądz12 9 -98

8. Arged Malesa Ostrów12 0 -251

Do rozegrania pozostały już tylko dwie kolejki rundy zasadniczej:

13. kolejka: Ostrów - Toruń (pierwszy mecz - 35:55), Wrocław - Grudziądz (41:49), Gorzów - Leszno (44:46), Częstochowa - Lublin (43:47)

14. kolejka: Leszno - Częstochowa (46:44), Grudziądz - Ostrów (55:35), Toruń - Wrocław (31:59), Lublin - Gorzów (46:44)

GKM, by awansować do play off, musi bezwzględnie pokonać Spartę na wyjeździe oraz ostrowian u siebie (to drugie to konieczność w każdym wariancie), ewentualnie zremisować we Wrocławiu i liczyć na to, że spartanie przegrają w Toruniu. Wówczas podopieczni Janusza Ślączki zajęliby szóste miejsce i w pierwszej rundzie play off trafili na Motor Lublin.