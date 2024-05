Prezydent Paweł Gulewski zaprezentował dwoje swoich zastępców. Trzeciego poznamy niebawem

- Chcę, żeby decyzje i to, co będziemy robić w zakresie polityki zdrowotnej, społecznej czy też oświaty, było konsultowane z mieszkańcami - stwierdziła Dagmara Zielińska. - Żeby mieszkańcy mieli realny wpływ, ale też żebyśmy wszystko wypracowywali razem we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Znacie mnie już państwo trochę i wiecie, że stawiam na innowacyjne pomysły oraz sprawdzone metody działania. Na pewno będę w dalszym ciągu rozwijać Toruńskie Centrum Usług Społecznych, ponieważ nie poprzestajemy na dotychczasowych działaniach. Chcemy rozwijać pomoc psychologiczną, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspierać seniorów i tworzyć dzienne domy pobytu. Po to, żeby pokazać, że polityka społeczna może być naprawdę przyjazna. Natomiast jeśli chodzi o oświatę, to jest to dla mnie nowość, będę musiała się wiele nauczyć, ale postaram się zrobić wszystko, by innowacje były wdrożone i tutaj.