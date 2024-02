Przedostatnia sesja sejmiku z nową wiceprzewodniczącą

Sejmik naciska na Lasy Państwowe, aby te nie wstrzymywały wycinki drzew na drodze S10. Z pracą w KOWR pożegnać musi się dwóch radnych PiS.

65. sesja sejmiku rozpoczęła się od pożegnania Łukasza Krupy, który zajmie stanowisko wiceprezydenta Bydgoszczy. Prezentem od marszałka Piotra Całbeckiego była figura anioła nawiązująca do herbu Torunia. Ponieważ radny Krupa zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego sejmiku, konieczne było obsadzenie wakatu. Nową wiceprzewodniczącą wybrana została Katarzyna Lubińska, radna KO, szefująca na co dzień Zakładowi Aktywizacji Zawodowej w Drzonowie.

Radni: Nie wstrzymujcie drwali

Klub Prawa i Sprawiedliwości wniósł pod obrady projekt listu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie drogi S10. Pomysłodawcy pisma zaapelowali, aby jak najszybciej uruchomić zablokowaną wskutek protestów ekologów wycinkę, aby ta mogła zakończyć się przed rozpoczęciem sezonu lęgowego ptaków, kiedy to wyrąb musi zostać wstrzymany. Radni rządzącej koalicji przyłączyli się do tego pomysłu, choć długo trwały spory jak ma być ona sformułowana.

Sporny smog

Nie było natomiast porozumienia w sprawie uchwały antysmogowej (zakazującej używania paliw stałych na terenie największych miast). Radny Michał Krzemkowski złożył wniosek o przedłużenie o dwa lata zakazu. - Nie jesteśmy przeciwnikami idei tego zakazu, ale chcemy go urealnić. A wyegzekwowanie zakazu w obecnej formie jest nierealne – podkreślał Krzemkowski.

To stanowisko spotkało się z gwałtownym sprzeciwem radnych Koalicji Obywatelskiej. Marszałek Piotr Całbecki podtrzymał swoje stanowisko, przekonując że tylko zdecydowane kroki skłonią gminy do działań na rzecz czystego powietrza. Podkreślił jednak, że ewentualną zmianę uchwały omawiać będzie specjalnie powołany zespół, a indywidualne projekty tworzyć mają same gminy. Piotr Całbecki zapowiedział też osobną prezentację na następnej (ostatniej już) sesji sejmiku.

Czystka w KOWR?

Emocje wzbudził również wniosek, który wpłynął do sejmiku z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Michałem Krzemkowskim i Markiem Witkowskim (obaj z klubu PiS). W przypadku obu radnych KOWR miał obowiązek zwrócić się do sejmiku o potwierdzenie, że decyzja ta nie miała związku z pełnieniem przez radnych mandatu. Klubowy kolega radnych, Konstanty Dombrowicz zwrócił się do sejmiku z propozycją, aby w geście solidarności nie wysyłać opinii do końca kadencji (w przepisach nie precyzuje się terminu odpowiedzi). Prawniczka sejmiku zwróciła jednak uwagę, że brak odpowiedzi może poskutkować interwencją wojewody.

Swoje obiekcje przedstawił również radny Rafał Sobolewski (klub PiS), stawiając pytanie, czy umowy z radnymi zostałyby rozwiązane, gdyby należeli do innego klubu. Z kolei Michał Krzemkowski w swoim wystąpieniu przekonywał, że nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń do pracy obu radnych, a uzasadnienie wypowiedzenia umowy jest „pełne ogólników”. Ostatecznie jednak radni stosunkiem głosów 16:5 (Krzemkowski) i 15:5 oraz 1 wstrzymujący (Witkowski) nie wyrazili obiekcji wobec decyzji KOWR.

