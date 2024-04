Toruń. Darmowe chipowanie i rejestrowanie pupila w najbliższą sobotę. Dlaczego to ważne?

Darmowe chipowanie

Zbliżające się akcje darmowego chipowania i rejestrowania pupili finansowane są przez Urząd Miasta Torunia. Skierowane są do właścicieli czworonogów, które chipa nie posiadają lub posiadają go, ale bez rejestracji w jednej z baz identyfikacyjnych. Pierwsze chipowanie odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia w godz. 10.00–13.00 w sklepie zoologicznym LUZ przy ul. Okólnej 141. Drugie natomiast w sobotę, 27 kwietnia w godz. 10.00–13.00 w sklepie zoologicznym Planeta Zoo przy ul. Przy Kaszowniku 43F.

– Bezpłatne chipowanie na przede wszystkim zachęcić ludzi do przykładania większej wagi do monitorowania i chronienia swojego czworonoga. To duże umożliwienie powrotu do właściciela, gdy zwierzę się zagubi. Widać to szczególnie po kotach, które odnajdują się nawet po pół roku w zupełnie innym miejscu – wyjaśnia Hortensja Saj ze Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. – Koszt chipowania może odstraszać, dlatego dajemy możliwość zrobienia tego za darmo dla wszystkich zwierząt, także z innych miejscowości.

Ważna jest rejestracja chipa

By zachipować zwierzę w ramach zbliżającej się akcji, nie trzeba mieszkać w Toruniu. Warto pamiętać także o tym, że zachipowanie zwierzęcia jest w pełni bezpieczne. Wykorzystuje się do tego jednorazową strzykawkę. Chip wszczepia się pod skórę. By spełnił on swoją funkcję, należy go zarejestrować w jednej z międzynarodowych baz identyfikacyjnych – identyfikacja.pl lub safe-animal.eu. Chipować zwierzęta będą wykwalifikowani pracownicy schroniska. Nie przewidują, by któreś ze zwierząt chipa nie otrzymało.