Przejechali pociągiem z Torunia do Olka. Zobacz naszą fotorelację

Pociągiem z Torunia do Olka

Stowarzyszenie zaplanowało też happening na stacji Toruń Północny, promujący modernizację linii nr 246 z Torunia Wschodniego przez Toruń Północny do Olka, tak by kończące dzisiaj bieg na stacji Toruń Wschodni pociągi regionalne mogły dojeżdżać do Torunia Północnego. Pomysł, aby do tej stacji mógł dojeżdżać tylko parowóz, uznaje za chybiony.