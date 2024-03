Toruń. Kawiarnia "Szkoła Magii" na sprzedaż! A pizzeria "Maestria" z ul. Targowej pączkuje... Nowy lokal otworzy wiosną na Jarze?

Zobacz wideo: Dom PRL-u od środka! Zajrzeliśmy do niecodziennego muzeum

"Szkoła Magii" wystawiona na sprzedaż za 50 tysięcy zł

W marcu minie 7 lat od rozbicia narkobiznesu w zabytkowym Forcie św. Jakuba w Torunia. Handlarze do dziś nie zostali osądzeni. Belweder natomiast wciąż stoi pusty. Miasto brakuje drobnych stu mln zł…

"Szkoła Magii" powstała przy Strumykowej 19. Kawiarnię stworzyli wspólnie Barbara Mikołajczyk i Mateusz Zatorski. Oboje są wielkimi fanami słynnej serii o młodym czarodzieju. - Byliśmy w kilku innych kawiarniach inspirowanych Harrym Potterem, ale zawsze nam czegoś brakowało, coś byśmy od siebie dodali albo zamienili. Ostatnio graliśmy też w grę "Dziedzictwo Hogwartu" i to był taki moment, że powiedzieliśmy "dobra, robimy to!" - opowiadał "Nowościom" pan Mateusz.

Początkowo do kawiarni przy ul. Strumykowej ustawiały się kolejki - takie było zainteresowanie. A teraz? Czyżby boom minął? A może prowadzący zmienili życiowe plany? Pewnym jest to, że marka kawiarni z jej know-how (nie - lokal jako nieruchomość) wystawiona została na sprzedaż.

"Wspólnicy sprzedadzą 100 proc. udziałów w spółce, która prowadzi tematyczny lokal gastronomiczny na starówce w Toruniu . Lokal nosi nazwę Szkoła Magii i jest utrzymany w stylu nawiązującym do książek i filmów o Harrym Potterze. Cały lokal ma powierzchnię około 160 mkw., z czego jakieś 50 mkw. to zaplecze socjalno-gastronomiczne. Lokal ma również wydane aktualne pozwolenia na sprzedaż każdego rodzaju alkoholu. Specyfika lokalu jest bardzo rozwojowa i powala na rozszerzenie oferty również poza gastronomię"-głosi anons.

Popularna "Maestria" z ulicy Targowej pączkuje. Tworzy drugą pizzerię!

"Maestria - sztuka pizzy" działa przy ul. Targowej 49 w Toruniu. Ma bardzo dobre opinie klientów i cieszy się zasłużoną popularnością. Goście chwalą sobie nie tylko samą pizzę, ale i obsługę, klimat, podejście do klienta. "Jesteście bezkonkurencyjni" - to jeden z powtarzających się komentarzy. Wielu smakoszy podkreśla, że "ostatnie takie smaki spotkało we Włoszech".