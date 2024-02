Mający obecnie 42 lata Robert B. skrzywdził dziewczynkę w sumie kilkadziesiąt razy. - To wyjątkowo drastyczna sprawa - podkreślała w rozmowie z "Nowościami" prokurator Izabela Oliver.

Koszmar, jaki przeżywała ta dziewczynka przez kilka lat, trudny jest do opisania. W Toruniu i w podtoruńskiej wsi była przez swojego oprawcę seksualnie wykorzystywana przez kilka lat (w okresie od 2017 do 2022 roku, z przerwami).

Ze względu na interes ofiary i drastyczność materii jawność procesu wyłączono. 29 stycznia br. Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyrok, który jest jawny. Tym razem Roberta B. w sądzie już nie było. - Złożył wniosek o niedoprowadzanie go z aresztu na ogłoszenie wyroku - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika.

Sąd: winny! 8 lat bezwzględnego więzienia i zadośćuczynienie dla ofiary

To jednak nie wszystko. W wyroku zadbano o bezpieczeństwo ofiary w przyszłości. Robert B. dostał zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów i kontaktowania się w jakikolwiek sposób przez 9 lat. Po wyjściu na wolność ma też poddać się terapii uzależnień oraz poddać się elektronicznej kontroli miejsca pobytu.

"Kilkadziesiąt razy doprowadził do obcowania płciowego. Trzymał za ręce i wykorzystywał"

Proces Roberta B. ruszył 13 września 2023 roku. Prokurator Tomasz Grzyb odczytywał mężczyźnie treść oskarżenia już bez obecności mediów - jawność wyłączono od razu. Podstawowe zarzuty przekazać jednak możemy. Już ich sucha treść przeraża... Robert B. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w styczniu 2023 roku. Śledztwo w jego sprawie przeprowadziła i zakończyła aktem oskarżenia Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód. Co ustaliła?

Mężczyzna oskarżony był o to, że kilkadziesiąt razy doprowadził małą dziewczynkę do obcowania płciowego.

Dziewczynka krzywdzona była w Toruniu i na wsi w następujących okresach: od lata do początku września 2017 roku, następnie przez trzy lata w czasie od wiosny 2019 do wiosny 2022 roku oraz od października do listopada 2022 roku.

Akt oskarżenia wobec Roberta B. obejmował także przestępstwa seksualne opisane w artykułach 200 par. 3 i 4 kodeksu karnego. To prezentowanie dziecku pornografii oraz prezentowaniu wykonywania czynności seksualnych w celu zaspokojenia własnego lub innej osoby.