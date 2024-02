Toruń. Dramat na Wrzosach! Paweł T. nieumyślnie postrzelił przyjaciela w głowę. Trwa walka o jego życie

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 25 stycznia br., przy ul. Żytniej na toruńskich Wrzosach. Dwaj przyjaciele przebywali wówczas w niezamieszkałym i remontowanym domu jednorodzinnym. Tragedia wydarzyła się w garażu, który mężczyźni wspólnie porządkowali.

Broń myśliwska wystrzeliła w Toruniu! Mężczyzna z ciężkim urazem głowy w szpitalu

-Mężczyznę z ciężkimi obrażeniami głowy przewieziono do jednego ze szpitali w Toruniu. Biegły medyk wstępnie ocenił obrażenia jako ciężki uszczerbek na zdrowiu realnie zagrażający życiu pokrzywdzonego. Pokrzywdzony przebywa w szpitalu do tej pory - przekazuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. W rozmowie z "Nowościami" dodając, że dziś (6 lutego) rokowania dotyczące poszkodowanego są niepewne - trwa walka lekarzy o jego życie.

To w garażu właśnie 45-letni Paweł T. sięgnął po stojącą tam od dłuższego czasu broń palną, prawdopodobnie myśliwską. Doszło do wystrzału. Pocisk trafił stojącego obok przyjaciela w głowę.

Na miejscu dramatu policjanci zabezpieczyli broń, z której oddano strzał, 11 sztuk amunicji, proch strzelniczy (100 g) oraz myśliwski (250 g). Jak się okazało, właściciel posesji przy ul. Żytniej nie posiadał uprawnień do posiadania broni i amunicji.

Paweł N. z zarzutami. "Jesteśmy przyjaciółmi. Nie chciałem zrobić mu krzywdy"

- Pawłowi T. przedstawiono zarzut o to, że w dniu 25.01.2024 r. w Toruniu, działając nieumyślnie spowodował u P. N. ciężki uszczerbek na zdrowiu w ten sposób, że obchodząc się nieostrożnie ze znalezioną bronią palną, spowodował jej wystrzał, trafiając pokrzywdzonego w głowę. W następstwie tego pokrzywdzony doznał obrażeń w postaci urazu czaszkowo – mózgowego, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu - informuje prokurator Andrzej Kukawski.

To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Paweł T. przyznał się do zarzuconego mu czynu.