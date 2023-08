Przygotowania do Dinner in The Sky na Bella Skyway Festival 2023 Kolacja w chmurach! Łukasz Lipiński

Tegoroczna edycja toruńskiego festiwalu Bella Skyway będzie wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, w tym roku wracamy do darmowej formuły. Po drugie, czeka na nas wiele nowych instalacji i atrakcji. Jedną z nich jest Dinner In The Sky, czyli kolacja 50 metrów nad Toruniem. Zobaczcie przygotowania!