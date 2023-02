PŚ w Lake Placid. Zwycięstwo Halvora Egnera Graneruda, Dawid Kubacki na siódmym miejscu

Świetny w wykonaniu Biało-Czerwonych sobotni konkurs duetów rozbudził nadzieje fanów na powtórkę w niedzielnych zawodach indywidualnych. W kwalifikacjach Dawid Kubacki był najlepszy, ale w pierwszej serii konkursowej wypadł znacznie gorzej i na półmetku zawodów zajmował dopiero trzynaste miejsce po skoku na 118 metrów. Na co go naprawdę stać pokazał w drugiej rundzie - 129,5 metra było w tym momencie najlepszym wynikiem całego konkursu. Niestety, słabsza inauguracyjna próba pozbawiła Polaka szans na podium.

Bardzo dobry drugi skok pozwolił jednak Kubackiemu na całkiem spory awans w końcowej klasyfikacji. Ostatecznie Polak z trzynastego miejsca przesunął się na siódme, a gdy siedział w fotelu lidera oczekując na wyniki rywali, na jego twarzy znów widać było uśmiech.

Kubacki powetował sobie niepowodzenie z pierwszej rundy w finałowej kolejce, natomiast żadnych powodów do zadowolenia nie mają nasi pozostali reprezentanci. Wprawdzie wszyscy przeszli przez kwalifikacje, jednak punkty Pucharu Świata wywalczyli jeszcze tylko Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. "Wewiór" po pierwszej serii był osiemnasty, ale okazało się, że nawet to nie była dla niego dobra pozycja wyjściowa do ataku - nasz zawodnik spadł na dwudzieste piąte miejsce.