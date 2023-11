Psy do adopcji w Toruniu. Te zwierzęta czekają na nowy dom. Ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska mfred

Schronisko dla zwierząt w Toruniu od lat pomaga czworonogom. Te, które trafiają do placówki mogą tu liczyć na opiekę. Najwięcej w schronisku przebywa psów i kotów. Trafiają tu z różnych powodów. Jedne zostają porzucone, inne same uciekły od dotychczasowych właścicieli. Prezentujemy te, które ostatnio zostały oddane do toruńskiej placówki i czekają na adopcję. Może któryś pies szczególnie wam się spodoba?