Radość kibiców na meczu Apatora z Motorem. Byłeś na Motoarenie? Mamy dużo zdjęć z trybun!

Wielkich emocji dostarczył kibicom Apatora piątkowy mecz z Motorem Lublin. W półfinale PGE Ekstraligi torunianie wygrali 50:40 i choć nie jest to wielka zaliczka, to jednak przed niedzielnym rewanżem daje nadzieje na awans do finału. Jak zwykle po meczu na Motoarenie mamy dużo zdjęć z trybun. Przeglądaj zdjęcia na kolejnych stronach i spróbuj znaleźć na nich siebie lub swoich znajomych!

Marcin Orłowski