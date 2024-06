Dzień Dziecka w toruńskim "Piernikowym Miasteczku". Atrakcji nie brakowało! Zobacz zdjęcia

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu działa od 1987 r., a jej głównym zadaniem jest rozwijanie twórczej pasji dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć, m.in. muzycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, szachowych czy komputerowych. "Dom Harcerza" jest również gospodarzem "Piernikowego Miasteczka" - placu zabaw, którego otwarcie miało miejsce w 2004 r., i do którego OPP od lat zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy w dniu ich święta. Na placu odbywają się zajęcia stałe i okolicznościowe, które są okazją do integracji, a dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną. Warto przypomnieć, że to właśnie tu odbywa się szereg toruńskich imprez plenerowych, takich jak choćby Wigilia dla dzieci z "Piernikowego Miasteczka", Powitanie Wiosny, Przedszkolne Święto Piernika, Międzyszkolne Mistrzostwa Pomocy Przedmedycznej czy Święto Muzyki.