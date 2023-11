Random Acts of Crochet Kindness, czyli włóczkowy akt życzliwości, który działa również w Toruniu

Z USA do Polski

Trafiają wszędzie, gdzie tylko mogą – za wycieraczki samochodów, na przystanki autobusowe i tramwajowe, a nawet i na fotele środków komunikacji publicznej, czyli wszędzie tam, gdzie mogą trafić do przypadkowych osób i spowodować uśmiech na ich twarzy. Ponadto stworzony projekt ma uświadamiać społeczność o tym, jak ważna jest życzliwość w każdym miejscu, zaczynając od domu, przez miejsce pracy czy szkołę . Amerykańska grupa na Facebooku, na której jej członkowie dzielą się projektami, liczy blisko 300 tysięcy osób. Ta Polska z każdym dniem się rozrasta – dołączyło do niej prawie 40 tysięcy osób.

Uczyń życzliwość codziennością

Z każdym miesiącem akcja rozrasta się na różne kraje, dlatego też powstała specjalna strona internetowa www.randomactsofkindness.org, skąd wielu ludzi może czerpać inspiracje do obdarzania innych (i samego siebie!) życzliwością. Na 2023 rok stworzono nawet specjalny kalendarz z zadaniami, które mają sprawić radość. Na listopad przewidziano m.in. zrobienie dla siebie dnia całkowicie wolnego od codziennych obowiązków, zostawienie telefonu na cały dzień czy wyjechanie do miejsca, gdzie jeszcze nie miało okazji się być. Nie pominięto także pracy czy szkoły – i dla tych miejsc przygotowano specjalne zadania, czyli np. wysłanie zabawnego gifa współpracownikowi albo przybicie piątki z kolegą z klasy, którego niekoniecznie się lubi.

Zabierz mnie do domu, jeśli poprawiłem ci humor

Poprawmy komuś dzień i sprawmy, by się uśmiechnął! – pod takim hasłem działa polska grupa Random Acts of Crochet Kindness. Każdego dnia facebookowicze dzielą się wykonanymi przez siebie projektami, informując innych, w jakim mieście mają zamiar porozrzucać włóczkowe minimaskotki, breloki czy zakładki do książek. Umieszczają je w specjalnych woreczkach, by nie uległy zniszczeniu i dołączają do nich krótką wiadomość: Nie zgubiłem się! Szukam własnego domu. Jeśli poprawiłem Ci humor, zabierz mnie ze sobą. Widnieje na niej także kod QR, dzięki któremu w łatwy sposób można wejść do facebookowej grupy i podzielić się swoją zdobyczą. Podrzucający często dopisują także kilka słów od siebie.