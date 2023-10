"Cegiełka" kursował taksówką po Toruniu. Tak powstaje nowy film "Taksówkarz" z Henrykiem Gołębiewskim [zdjęcia]

„Taksówkarz” będzie pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym Ryszarda Kruka. Jest on także autorem scenariusza do tej produkcji.

"Taksówkarz" w Toruniu: to film wyrastający z prawdziwej historii

Wspomniana rzeczywista historia to historia legendarnego taksówkarza Henryka Janickiego. Przez lata woził on pasażerów po Toruniu swym fiatem 125p. Zmarł w 2016 roku w wieku 85 lat. Ryszard Kruk nakręcił o nim w 2008 roku film dokumentalny "Taksówkarz". W 2021 roku na bazie tej historii powstał jego krótkometrażowy film "Taksiarz". Główną rolę zagrał w nim słynny, nieżyjący już polski aktor Jan Nowicki. Pełnometrażowy "Taksówkarz" będzie więc dopełnieniem filmowej trylogii.

- „Taksówkarz” to film na pozór o życiu zwyczajnym. Jednak to, że główny bohater wykonuje zawód, którego istotą jest obcowanie z ludźmi, wchodzenie z nimi w szczególne relacje, zwyczajne nie jest. Film „Taksówkarz” wyrasta bezpośrednio z rzeczywistej historii i będzie opowiadał o starości i samotności we współczesnym świecie, o problemach zerwanych więzi rodzinnych - wyjaśnia Ryszard Kruk.

W fiacie po Toruniu: Henryk Gołębiewski jako taksówkarz

Henryk Gołębiewski jest znany szerszej publiczności jako gwiazda seriali dla młodzieży z lat siedemdziesiątych. Był Poldkiem w "Podróży za jeden uśmiech" i "Cegiełką" w "Stawiam na Tolka Banana". Grał w filmie "Edi". Ostatnio występuje w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". oraz spektaklach teatralnych "Zemsta" i "Dożywocie".

- Nakręciliśmy mniej więcej jedną trzecią scen do filmu, który będzie miał 80-90 minut. Henryk Gołębiewski przyjedzie jeszcze do Torunia na kolejne. Stanie się to wiosną, może nieco wcześniej. Musze stwierdził, że świetnie sprawdza się w roli taksówkarza, idealnie do niej pasuje - mówi Ryszard Kruk.