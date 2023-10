Raport GUS „Budownictwo w 2022”. Co napędza Toruń i okolice?

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe Rubinkowo zostałoby wybudowane w 18 dni! Taka dynamika rozwoju brzmi nieprawdopodobnie. Tymczasem w Polsce wciąż mamy za mało mieszkań.

Według danych z raportu GUS „Budownictwo w 2022” w ubiegłym roku w Polsce oddano do użytkowania 238,6 tys. mieszkań. Skalę zjawiska najłatwiej zobrazować rozbijając te dane na godziny. W 2022 roku, co godzinę bowiem, pula lokali poszerzała się w kraju o 27 nowych mieszkań. Śmiało można więc postawić tezę, że Polska budowlanką stoi i w niejednym województwie siła regionu to branża budowlana i branże z nią spokrewnione.

Sierpień 2023. Prawie 11 tys. nowych „m”

A jak wygląda statystki dotyczące budowy nowych mieszkań w tym roku? W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku w Polsce oddano do użytkowania 145 tys. mieszkań. Z tej puli deweloperzy przekazali do eksploatacji 86,7 tys. „m” – o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem. Zaledwie 735 to mieszkania zbudowane przez spółdzielnie, 835 sztuk to nowe lokale komunalne.

Nie jest więc zaskoczeniem, kto buduje najwięcej mieszkań w kraju. Prym wiodą zdecydowanie prywatne firmy. W 2022 roku deweloperzy odpowiadali za 60,3 proc. wszystkich nowych lokali. Budownictwo spółdzielcze, komunalne czy socjalne stanowi mniej niż 2 procent na wszystkich rozpoczynanych budowach mieszkań w kraju.

Jest jedno „ale”

Choć statystyki mogą sprawiać wrażenie, że w budownictwie mieszkaniowym jest dobrze, to fakty są takie, że w Toruniu może brakować nawet 20 tysięcy mieszkań.

Branża budowlana apeluje więc m.in. o uwolnienie gruntów czy uproszczenie procedur administracyjnych, które wpłyną na uwolnienie potencjału branży i zwiększą nie tylko dostępność mieszkań, ale w sposób naturalny wpłyną również na obniżenie ich cen. - Mieszkań brakuje, ale branża budowlana mimo wielu zmiennych – jak choćby odpływ pracowników, ma potencjał do tego, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe Polaków. A te są niemałe, bo dzisiaj brakuje co najmniej milion mieszkań. Branża jednym głosem apeluje o uwolnienie jej potencjału, bo to wprost przełoży się na dostarczenie potrzebnych mieszkań, ale również na wzrost zatrudnienia czy wkład w PKB. W skali kraju to bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze w kontekście rozwoju regionów – mówi Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Regiony silne budowlanką. Nowe bloki, nowe etaty

Oprócz radości nowych nabywców, świeżo oddane mieszkania znacząco „uszczęśliwiają” także krajową gospodarkę. Budownictwo od lat jest jednym z sektorów wywierających znaczący wpływ na rozwój polskiej gospodarki i oddziałujących na polskie PKB.

W zestawieniu Budindexu, uwzględniającym udział budownictwa w PKB poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Polska znalazła się w czołówce krajów inwestujących w budownictwo i zajęła w rankingu drugie miejsce z udziałem budownictwa wynoszącym 7,4 proc. - o ok. 1,5 pkt. procentowego powyżej średniej unijnej, wynoszącej 5,86 proc. Wyprzedziła nas jedynie Finlandia z wynikiem 8 proc. Moc budowlanki odczuwa nie tylko gospodarka ogólnokrajowa, ale przede wszystkim regiony, w których budowlany boom widać najmocniej. W 2022 roku, na poziomie kraju, na prowadzenie w branży budowlanej wysunęły się województwa: pomorskie, mazowieckie i dolnośląskie. Na Pomorzu powstało 8,8 mieszkania na 1 tys. ludności. Drugie miejsce z wynikiem 7,8 zajęło województwo mazowieckie. Zaraz za nim uplasowało się województwo dolnośląskie, gdzie na 1 tys. mieszkańców przypadało 7,7 nowych mieszkań. W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, tych, których budowę rozpoczęto oraz na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 28,1 tys., 23,9 tys., 26,7 tys. mieszkań). Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (15,6 tys., 10,0 tys. i 13,6 tys.) oraz małopolskim (14,5 tys., 12,1 tys. i 16,3 tys.)

Cementowania Kujawy (LafargeHolcim), producent cementu, betonu, kruszyw, przychód za 2020 całej grupy 1,616 mld zł, przychód za 2021 450 mln zł

Solbet, producent betonu komórkowego, przychód za 2022 1265,4 mln zł

Atlas (fabryka w Bydgoszczy), producent chemii budowlanej, przychód za 2022 1265,4 mln zł

Termo Organika, producent styropianu - 483,1 mln zł

Genderka sp. z.o.o., producent styropianu, przychód za 2021 195,3 mln zł

Gala Collezione - producent mebli, przychód za 2021 175,3 mln zł Żywiołowość działań branży budowlanej i deweloperskiej przekłada się także na zwiększoną produkcję w innych gałęziach przemysłu. Sektor budowlany to bowiem nie tylko spełnianie marzeń Polaków o własnym mieszkaniu, ale również kolejne miejsca pracy. Dzięki samej branży deweloperskiej rynek pracy zyskuje 217 tysięcy etatów rocznie. Szacuje się, że jedno wybudowane mieszkanie to jeden etat w gospodarce. Największe regionalnie firmy w wielu częściach Polski to te z sektora budowlanego i okołobudowlanego, odpowiedzialne za budowę i wyposażenie wnętrz.

