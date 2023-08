Remis w Gorzowie! Apator Toruń zna rywala w ćwierćfinale play off. Będzie potwornie trudno Joachim Przybył

Patryk Dudek Piotr Lampkowski

Emocje do końca i remis w meczu Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator. To najlepszy występ wyjazdowy "Aniołów" w tym sezonie. Wiadomo, że w ćwierćfinale play off Apator zmierzy się z Motorem Lublin.