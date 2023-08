Remontowany kilka lat temu basen ZSMEiE niebawem znów będzie czynny

Basen przeszedł wielki remont i został po nim otwarty w styczniu 2018 roku. Dobudowane zostały szatnie, jacuzzi i sauna, przebudowane węzły sanitarne i natryski. Dostosowano je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyremontowana też została niecka basenu i trybuny. Wymieniono okna i drzwi. Remont objął także dach i elewację, które zostały ocieplone. Remont kosztował prawie 4,5 miliony złotych. W tej kwocie około 2,1 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmodernizowany obiekt ma 1500 metrów kwadratowych powierzchni i 6000 metrów sześciennych kubatury. Przez lata basen aż prosił się o remont, radość z jego wykonania była więc ogromna.

Przeciekała niecka

Trwała jednak dość krótko. W listopadzie ubiegłego roku trzeba było obiekt zamknąć. Okazało się, że przecieka niecka basenu. Sposobem na przecieki miały być być specjalne zastrzyki z żywicy poliuretanowej elastycznej. Iniekcja miała być zrobiona w ścianie szczytowej i dwóch bocznych. Do tego zabiegu należało skuć dolną warstwę płytek na styku ściany szczytowej i ścian bocznych oraz płyty dennej niecki basenowej. Prawdopodobnie powodem problemów była konstrukcja obiektu. Przypomnijmy, że był to pierwszy kryty basenem, który powstał w Toruniu. Oddano go do użytku 30 kwietnia 1968 roku. Przez lata był też jednym z nielicznych basenów w Toruniu.