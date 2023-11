Renta 7600 zł dla wdowy albo wdowca. Nowy projekt ustawy i późniejsze nowelizacje [3.11.2023]

Zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy

Jak uzyskać 7600 złotych?

Nowe regulacje przewidują, że renta rodzinna dla wdowca lub wdowcy wzrosła do poziomu 7600 złotych. Dla wielu osób w żałobie jest to istotna pomoc finansowa, która może pomóc w zminimalizowaniu trudności związanych z utratą partnera życiowego. Jednakże, aby uzyskać to świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków i podjęcie określonych kroków, co będzie omówione w dalszej części artykułu.