Reprezentacja Arabii Saudyjskiej - kadra na mundial. Czy będzie czarnym koniem w naszej grupie?

Francuz pochodzenia polskiego (jego babcia urodziła się w Poznaniu), urodzony 30 września 1968 w Aix-les-Bains. Jako piłkarz grał na pozycji obrońcy. W swojej karierze był zawodnikiem trzech klubów: AS Cannes w latach 1983–1990, Stade de Vallauris w latach 1991–1997 i SC Draguignan w latach 1997–1998. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. W latach 1999–2001 prowadził SC Draguignan. W latach 2002–2003 był asystentem w chińskim Shanghai Cosco. Natomiast w 2004 roku pełnił funkcję menedżera w angielskim Cambridge United. W 2005 roku został szkoleniowcem AS Cherbourg i prowadził go do 2007 roku. W 2008 roku został mianowany selekcjonerem reprezentacji Zambii i w 2009 roku awansował z nią do Pucharu Narodów Afryki 2010. W 2010 roku prowadził reprezentację Angoli. W styczniu 2011 rozpoczął pracę jako trener algierskiego klubu USM Alger. 22 października 2011 ponownie objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Zambii. 12 lutego 2012 roku wraz z zespołem zdobył mistrzowski tytuł podczas Pucharu Narodów Afryki, co jest jego największym trenerskim sukcesem. W latach 2013–2014 był trenerem we francuskim klubie, FC Sochaux.