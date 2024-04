Koncert w Toruniu. Urszula Dudziak z zespołem w CKK Jordanki

Polska dama jazzowej sceny przyszła na świat w latach 40. w Straconce, obecnie jednej z dzielnic Bielska Białej. W szkole średniej uczyła się gry na pianinie, podziwiając Ellę Fitzgerald.

- Jedną z pierwszych piosenek jazzowych, jakie śpiewałam, była amerykańska ballada „Again” – wspomina w swej autobiografii Urszula Dudziak. - Ten utwór ma tak piękną melodię, że zapamiętałam go w okamgnieniu, nie rozumiejąc tekstu (...). Nie znałam wtedy angielskiego.(...) Byłam pewna, że słowo „Again” to nic innego jak amerykańskie imię męskie. Wynikało to ewidentnie z tekstu. Planowałam wtedy, że jak będę miała rodzinę i urodzę syna, dam mu na imię Again. Wyobrażacie sobie imię i nazwisko: Again Urbaniak?! Na szczęście mam dwie córki.

30 kwietnia Urszula Dudziak zaśpiewa w CKK Jordanki. Andrzej Zgiet

Młodą dziewczynę szybko wypatrzył Krzysztof Komeda. Na spotkaniu z kompozytorem piosenkarka zaśpiewała trzy utwory z repertuaru mistrzyni Elli i szybko dostała się do zespołu, który koncertował w klubie Pod Hybrydami. Wkrótce po przenosinach do Warszawy poznała Michała Urbaniaka, który stał się nie tylko partnerem w muzyce, ale i w życiu. To on namówił ją do zrezygnowania z konwencjonalnego jazzowego śpiewu , by poszukać nowej stylistyki. W ciągu kilku lat para osiągnęła status gwiazd polskiego jazzu. Im było mało, podjęli więc decyzję, by spróbować sił w Stanach Zjednoczonych.