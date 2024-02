Robert Kwiatkowski rezygnuje z walki o fotel prezydenta Torunia

O tym, że nazwisko Roberta Kwiatkowskiego pojawiło się na samorządowej giełdzie w Toruniu, pisaliśmy już na początku stycznia br. Sam zainteresowany na naszych łamach wówczas mówił tak:

- Do wyborów jest parę miesięcy, nie wiemy co się wydarzy, sam jeszcze nie wiem co ze mną będzie. To wszystko jest jeszcze dalekie od rozstrzygnięć, ale oczywiście miło mi, że mówi się o mnie w tak korzystnym kontekście.