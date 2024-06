Czy można stracić emeryturę?

Odpowiedź brzmi zdecydowanie: TAK! W tym artykule piszemy o tym, jakiego błędu uniknąć, aby nie stracić emerytury. Warto przeczytać do końca, ponieważ nikomu nie uśmiecha się zawieszenie świadczenia lub jego drastyczne zmniejszenie. Co zrobić, aby temu zapobiec?

Od 1 czerwca nowe przepisy dla emerytów

Z dniem 1 czerwca należy spodziewać się nowych limitów przychodów dla tych seniorów, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę, ale postanowili jeszcze pracować i dorabiać sobie do świadczenia. Jakie są limity dorabiania na emeryturze? Warto to wiedzieć, aby jej nie stracić .

Dorabianie na emeryturze

Należy więc uważać, gdy dorabiamy do wcześniejszej emerytury albo renty, ponieważ istnieją kwoty graniczne ("widełki"). Jeśli przekroczymy te kwoty, ZUS ma prawo do zmniejszenia lub zawieszenia emerytury. Co konkretnie się zmieni?