Śmiertelny wypadek pod Toruniem. Kolejna tragedia na drodze krajowej nr 10

- Do zdarzenia doszło o godzinie 15:24 z udziałem samochodu osobowego z samochodem dostawczym. W wyniku zdarzenia jest jedna ofiara śmiertelna . Na ten moment nie mamy informacji o innych osobach poszkodowanych. Droga jest zablokowana, na miejscu wypadku pracują służby - usłyszeliśmy od dyżurnego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejna tragedia w Cierpicach

Śmiertelny wypadek, do którego doszło w czwartkowe popołudnie, to kolejne nieszczęście w Cierpicach w ciągu zaledwie kilku dni. W ubiegły piątek na DK nr 10 w Cierpicach na miejscu zginął 36-letni kierowca, a dwie inne osoby trafiły do szpitala - życia jednej z nich również nie udało się uratować. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy.

Wcześniej, 18 czerwca, także na DK nr 10 doszło do śmiertelnego wypadku w Wielkiej Nieszawce - kierowca samochodu osobowego zginął wówczas w wyniku zderzenia z ciężarówką.