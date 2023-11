Rogale na św. Marcina w Toruniu: gdzie, jakie i za ile dostaniemy?

Specjalne oznaczenie swoich produktów, potwierdzające autentyczność receptury, przyznano 91 cukierniom w Poznaniu i okolicach. Oryginalne rogale świętomarcińskie charakteryzują się odpowiednim kształtem - zbliżonym do podkowy oraz składnikami, używanymi przy wypieku. Nadzienie jest zrobione oczywiście z białego maku, w którym znajdziemy rodzynki, a sam rogal jest z ciasta półfracuskiego. Co ważne, przy wypieku tradycyjnych rogali świętomarcińskich, używana jest margaryna.

W środę (8 listopada) w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Andrzeja B., oskarżonego o seksualne wykorzystywanie córeczek i znęcanie się nad dziećmi. Oskarżonego doprowadzono do sądu z aresztu.

Rogale marcińskie w Toruniu: gdzie, jakie i za ile?

W całym kraju z okazji zbliżającego się 11 listopada można jednak dostać wypieki podobne do rogali świętomarcińskich. Nazwy mają rozmaite: od rogali "Marcina" po "bydgoskie" czy po prostu "z białym makiem". W Toruniu miejsc, gdzie można dostać takie listopadowe rogale, jest kilkadziesiąt. Odwiedziliśmy kilka z nich, głównie na starym mieście, by sprawdzić, gdzie naszym zdaniem są najsmaczniejsze i które są najbardziej podobne w smaku do poznańskich.