Rowerki opanowały Toruń! Zobaczcie, jak było na zawodach rowerkowych pod Kometą.

Dzieci wsiadły na rowerki

Zależało nam, by dzieci miały równe szanse, dlatego podzieliliśmy je na kategorie – chłopców oraz dziewczynki, a także na poszczególne grupy wiekowe. Dzieci startowały trójkami, by każdy z nich mógł stać się zwycięzcą i wejść na podium, by odebrać pamiątkowy medal oraz dyplom. Młodzi kolarze pojawili się na różnych rowerkach – biegowych, na dwóch i czterech kółkach. Poza radością bezpieczeństwo było dla nas najważniejsze, dlatego sprawdzaliśmy, czy każde z dziecko ma kask ochronny.

Zalety jazdy na rowerze od małego

Organizacją zawodów chcieliśmy podkreślić również to, że odpoczynek może być aktywny i że warto zacząć się z nim oswajać już od najmłodszych lat. I choć z początku dla każdego z nas mogło wydawać się to wydawać trudne, nic tak nie przyzwyczaja do aktywnego zwiedzania i zabawy, jak rowerowe przejażdżki. A jeśli robi się to jeszcze w grupie innych dzieci, to zabawa przychodzi o wiele łatwiej. Wyścigi, zawody, dużo śmiechu i frajdy, a do tego pozytywne działanie na ciało i ducha. Od rowerków biegowych często się zaczyna, by w wieku dorosłym nierzadko skończyć na szosówce. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować zawody rowerkowe, w których wzięły udział dzieci mieszkańców Torunia i okolic.