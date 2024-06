Nowa atrakcja nad Wisłą w Toruniu. Będzie czynna tylko do niedzieli!

Od wtorku na mieszkańców Torunia czeka wielki basen wypełniony niebieskimi kulami. Nietypowa atrakcja została przygotowana przez jedną z marek napojów, która obecnie promuje swoją nową identyfikację wizualną oraz logo. Do niedzieli włącznie w godzinach od 10:00 do 22:00 można przyjść i cieszyć się chwilą beztroskiej radości. Jak podkreślają właściciele basenu, atrakcja jest darmowa i może z niej skorzystać każdy, kto ma apetyt na nieskrępowaną zabawę. Jedyne, co należy zrobić, to zanurzyć się w nim i dać się ponieść swoim pozytywnym emocjom. Basen jest ulokowany na nadwiślańskich błoniach w sąsiedztwie Przystani Toruń.