Rozpoczynają się matury 2024. We wtorek obowiązkowy dla wszystkich język polski

Egzamin maturalny z języka polskiego

Dość późno w tym roku, bo dopiero 7 maja startuje maturalny maraton. Jak zwykle rozpoczyna się on obowiązkowym dla wszystkich egzaminem z języka polskiego. Na poziomie podstawowym młodzi ludzie pisać go będą przez 4 godziny. Arkusz składa się z trzech części - "Język polski w użyciu", "Test historycznoliteracki" i z wypracowania. Każda z nich sprawdza konkretne umiejętności maturzystów oraz szczegółową znajomość lektur.

Jakie pytania typują toruńscy poloniści?

Toruńscy poloniści w rozmowie z "Nowościami" wskazywali pozycje, bez których nie ma co podchodzić do matury. To m.in. "Dziady" cz. III, "Lalka", "Wesele", a także omawiany w podstawówce "Pan Tadeusz". Czy znajomość tych dzieł przyda się w tym roku? W środę wszyscy maturzyści zmierzą się z obowiązkową na poziomie podstawowym matematyką. Ten egzamin trwać będzie 180 minut. W czwartek przyjdzie czas na język obcy nowożytny. To najczęściej angielski - na wypełnienie tego arkusza na poziomie podstawowym zdający będą mieli 120 minut.

Ilu maturzystów podejdzie do egzaminu w tym roku?

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, która odpowiada za matury w województwie pomorskiem i kujawsko-pomorskiem, w naszym regionie przystępuje do nich 12 521 osób. Jeśli natomiast chodzi o najchętniej wybierane przedmioty na poziomie rozszerzonym, to zdecydowanie wygrywa tu język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim - geografia.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca br. Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.