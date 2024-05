Zwłoki w nieczynnej lodówce. Kolejne przerażające znalezisko w lokalu Toruńskiej Kociej Straży

Informację o tym ponurym znalezisku podało na swoim facebookowym profilu Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt. Dzień wcześniej pisaliśmy w "Nowościach", że Kocia Straż wznowiła działalność. Informowaliśmy również, że postępowanie w sprawie martwych zwierząt znalezionych w marcu w siedzibie Toruńskiej Kociej Straży przy ul. Gagarina ciągle trwa. Dotyczy ewentualnego znęcania się nad nimi, co zagrożone jest karą więzienia do lat trzech oraz przepadkiem zwierząt.

Interwencja w siedzibie Toruńskiej Kociej Straży. Co się działo w marcu?

Na to, że w pawilonie przy ul. Gagarina dzieje się coś niepokojącego, zwróciła uwagę Kamila Beszczyńska, nauczycielka wychowania fizycznego w SP 11 i wtedy jeszcze radna miejska. Na miejscu pojawiła się policja, a także Piotr Korpal, prezes TTOPZ. Właścicielka fundacji do jej siedziby wpuściła jedną z policjantek. Policjanci zablokowali wejście do niej prezesowi Korpalowi. Na miejsce dotarła też powiatowa lekarz weterynarii Violetta Hermann-Krupińska. Jej udało się wejść do środka. Po wyjściu stwierdziła, że można odłożyć w czasie interwencję, bo zwierzęta są w dobrej formie, mają jedzenie i wodę, chociaż przebywają w złych warunkach. W pomieszczeniach słabo działała wentylacja, efektem czego był fetor panujący w środku i wydobywający się z wnętrza pawiloniku po otwarciu drzwi. Innym argumentem był fakt, że właścicielka fundacji rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na wynajęcie na potrzeby "schroniska" domu pod Toruniem. Miałaby się tam przenieść na przełomie marca i kwietnia. Po wspomnianej opinii lekarki weterynarii policja odstąpiła, mimo protestów prezesa Korpala, od interwencji.

Czym się zakończyła interwencja przy ul. Gagarina?

Mimo wezwań policjantów, właścicielka fundacji nie otworzyła do niej drzwi. Nie pomógł też apel psychologa, który pojawił się na miejscu. W końcu do akcji ruszyli strażacy. Gdy i ich prośby o otwarcie drzwi nie przyniosły efektu, otworzyli je specjalistycznym sprzętem. Przy krzykach właścicielki fundacji, do środka weszli policjanci. Po chwili pojawili się tam też pracownicy Schroniska dla Zwierząt z ulicy Przybyszewskiego. Zaczęli wynosić do samochodu koty w transporterach. Potem wynieśli i wyprowadzili psy. Później okazało się, że w pawilonie są jeszcze zwłoki 37 martwych zwierząt.

Do sprawy wrócimy w poniedziałek.