Rusza nabór do przedszkoli i podstawówek w Toruniu. Znamy harmonogram!

Kto ma szanse na przedszkole?

Przy naborze do przedszkoli pod uwagę brane są dwa rodzaje kryteriów. Pierwsze z nich to tzw. kryteria ustawowe ustanowione przez państwo, a dopiero potem warunki postawione rodzicom przez gminę. Według tych pierwszych promowane są dzieci z rodzin wielodzietnych, maluchy samotnych bądź niepełnosprawnych rodziców oraz te z pieczy zastępczej.

Drugi rodzaj kryteriów to te ustanowione przez lokalny samorząd. To przede wszystkim meldunek na terenie miasta. Liczyć się będzie także zatrudnienie rodziców lub pobierana przez nich nauka w trybie dziennym. Pod uwagę brana będzie też m.in. bliskość przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy rodziców oraz deklaracja, że maluch będzie korzystał z oferty placówki przez co najmniej osiem godzin dziennie.