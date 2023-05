Rycerze wiosny gromią, bramkarz bije rekord. Elana Toruń - Tłuchowia: zdjęcia meczu i kibiców

FAF Elana Toruń - Tłuchowia Tłuchowo 4:0 (3:0)

Bramki: Damian Lenkiewicz 2 (29 karny, 63), Kacper Kowalski (18), Kamil Piskorski (42)

W głównej mierze o sukcesie torunian zadecydowała ponownie solidna gra w defensywie. Zespół w pojedynkach wiosennej rundy stracił zaledwie 4 punkty. Bardzo wyraźnie było to widoczne w sobotnim spotkaniu z zaliczaną do czołówki Tłuchowią. Torunianie szybko uzyskali w nim dwubramkową przewagę, później zadanie mieli ułatwione bowiem goście od 37. min (czerwona kartka Jakuba Staniszewskiego) grali w liczebnym osłabieniu. Mimo tego torunianie nie zrezygnowali ze swego stylu gry, nadal poświęcając uwagę zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki.

FAF Elana Toruń - Tłuchowia Tłuchowo. Zobaczcie zdjęcia z murawy i kibiców na trybunach!