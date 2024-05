Trzecia Droga podała listę kandydatów do Europarlamentu. Jedynką w województwie Ryszard Bober

- My idziemy do Europy trzecią drogą. Co to znaczy? Szeroką drogą między bezkrytycznymi eurofanami a eurohejterami, którzy w popłochu chcą z tej Europy uciekać - powiedział szef Polski 2050 Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi, ogłaszając wybór ugrupowania. - Naszą opowieścią jest rozwój silnej Polski w Europie i korzyści, jakie odniosą z tego zwykli ludzie, obywatele, każdy z nas. To obecność asertywna, ale bez jakiejś agresywnej brawury.