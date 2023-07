Są wyniki rekrutacji do szkół średnich w Toruniu. Gdzie było najwięcej chętnych?

Ogłoszenie list przyjętych w toruńskim V LO. To właśnie to liceum miało w tym roku najwięcej chętnych.

We wtorkowe południe w liceach, technikach i szkołach branżowych w Toruniu opublikowano listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji do klas pierwszych. Najpopularniejszym toruńskim ogólniakiem w tym roku było V LO na ul. Sienkiewicza.

Rekrutacja w szkołach ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się w maju. Wtedy też opublikowano ofertę dydaktyczną poszczególnych placówek, a kandydaci mogli wybierać to, co ich najbardziej interesuje. Mieli możliwość wskazania trzech szkół, a w nich dowolnej liczby preferowanych klas. Kolejnym krokiem były testy kierunkowe, w przypadku wyboru placówek dwujęzycznych albo sportowych. Po zakończeniu roku szkolnego kandydaci dostarczali do placówek pierwszego wyboru swoje świadectwa. Potem to samo zrobili z zaświadczeniami o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zakwalifikowani muszą potwierdzić

Wreszcie we wtorek, 18 lipca podano do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych liceów, techników i branżówek. Listy z nazwiskami wywieszono w szkołach, ale młodzi ludzie wyniki naboru mogli poznać też inną drogą - przy użyciu aplikacji mobilnej albo logując się na swoje konto w systemie elektronicznego naboru.

Informacja magistratu

Jak poinformował toruński magistrat, do miejskich szkół ponadpodstawowych zakwalifikowano w sumie 3606 osób. Nie jest to jednak równoznaczne z przyjęciem do danej placówki. Osoby, które znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych, mają czas do godz. 15:00 21 lipca na potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Przygotować trzeba oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Potrzebne będzie też zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wymagane przez placówki kształcenia zawodowego.

Półtora rocznika w rekrutacji

W tym roku o miejsca w szkołach ponadpodstawowych ubiega się więcej kandydatów niż zwykle. To tzw. druga kumulacja roczników. Skąd się wzięła? To efekt reformy sześciolatkowej, czyli obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Gdy obniżano wiek szkolny, rocznik 2008 podzielono na pół. Połowa dzieci z tego rocznika poszła do szkoły podstawowej z dziećmi urodzonymi w 2007 r., a druga połowa rok później z dziećmi urodzonymi w 2009 r.

Większa oferta edukacyjna miasta

W związku ze zwiększoną liczbą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich, miasto rozszerzyło swoją ofertę. Miejsc ogółem na rok szkolny 2023/2024 jest więcej o 187 niż w poprzednim roku szkolnym.

Dla kandydatów przygotowano ogółem 3751 miejsc, w tym: do liceów ogólnokształcących - 2311 miejsc

do techników - 1230 miejsc

w branżowej szkole pierwszego stopnia - 210 miejsc Według danych z elektronicznego systemu naboru, najpopularniejsze szkoły w Toruniu to: V LO z ul. Sienkiewicza, I LO ze starówki oraz VIII LO z ul. Grunwaldzkiej. O jedno miejsce walczyło tam prawie dwóch kandydatów.

Ostateczne listy i odwołania

Jak porównuje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Torunia, na rok szkolny 2022/2023 dla kandydatów przygotowano ogółem 3564 miejsc, w tym do liceów ogólnokształcących 2094, techników 1260 i 210 miejsc w branżowej szkole pierwszego stopnia. Wówczas była podobna sytuacja - o przyjęcie do klas pierwszych ubiegało się 1,5 rocznika kandydatów. - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 24 lipca o godz. 12:00. Tego samego dnia w szkołach dysponujących wolnymi miejscami, rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Informacja o wolnych miejscach będzie ogłoszona na stronie miasta, a także na stronie systemu informatycznego - wyjaśnia Malwina Jeżewska. - Również od 24 lipca rozpocznie się procedura odwoławcza. Rodzice kandydatek i kandydatów nieprzyjętych będą mogli złożyć wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Jak się odwołać od decyzji komisji kwalifikacyjnej?

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.