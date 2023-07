Matura 2023. Oto toruńskie licea sukcesu! Które ogólniaki wypadły najlepiej?

Wynik matur 2023 w Toruniu. Które liceum najlepsze?

Od piątku, 7 lipca znamy wyniki tegorocznych matur. Z informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że egzamin dojrzałości pomyślnie zdało 84,4 proc. absolwentów szkół średnich, a 11,3 proc. abiturientów ma prawo do poprawki (nie zaliczyli jednego egzaminu). 4,3 proc. nie zdało egzaminu maturalnego z dwóch lub większej liczby przedmiotów. A jak to wyglądało w szczegółach? Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. absolwentów, egzamin z matematyki - 88 proc., a z języka angielskiego - 97 proc.

I jak co roku, testy lepiej wypadły w liceach niż w technikach. W ogólniakach maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc. W przypadku absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.