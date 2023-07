Są wyniki tegorocznych matur. Jak poradzili sobie uczniowie w Toruniu i kraju?

W liceach lepiej niż w technikach

A jak to wyglądało w szczegółach? Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. absolwentów, egzamin z matematyki - 88 proc., a z języka angielskiego - 97 proc.

I jak co roku, testy lepiej wypadły w liceach niż w technikach. W ogólniakach maturę zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc. W przypadku absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.