SAMOBADANIE PIERSI – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi wynosi około 10 procent – oznacza to, że zachoruje 1 na 10 kobiet. Jest ono większe u pań obciążonych genetycznie ryzykiem powstania takiego nowotworu. U nich zmiany mogą też rozwinąć się wcześniej.

Chronić się i wcześnie badać powinny zwłaszcza kobiety, które miały w swojej rodzinie kogoś chorego na raka piersi, jajnika, prostaty

lub trzustki, szczególnie jeśli chorobę zdiagnozowano przez 50. rokiem życia.

Samobadanie piersi – kiedy i gdzie wykonywać?

Samobadanie piersi najlepiej wykonywać raz w miesiącu, zawsze w tym samym dniu od rozpoczęcia miesiączki. Dobry moment przypada między 6. a 9. dniem cyklu. Badanie powinno się rozpocząć od oględzin piersi przed lustrem. Następnie należy kontynuować je pod prysznicem, gdzie namydlenie skóry ułatwia wyczucie ewentualnych zmian w piersiach. Badanie można przeprowadzić także w pozycji leżącej, choć najlepiej przeprowadzić wszystkie trzy etapy kontroli. Zajmą niewiele czasu, a mogą uratować ci życie!

Jakie ruchy wykonywać przy samobadaniu piersi?

Im więcej rodzajów ruchów uwzględnisz przy każdym badaniu, tym bardziej będzie ono dokładne.

RUCHY KOLISTE

– naciskając trzema środkowymi palcami zataczaj wokół piersi koncentryczne, coraz drobniejsze spiralne kręgi zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, zaczynając od obojczyka i kierując się do brodawki.

RUCHY PROMIENISTE

− podziel w wyobraźni swoją pierś tak jak tarczę zegara i zataczaj niewielkie koła trzema środkowymi palcami, przesuwając je w kierunku od brodawki do obwodu piersi kolejno w stronę godziny dwunastej, a następnie pierwszej, drugiej itd. W ten sposób zbadaj całą pierś.

RUCHY W GÓRĘ I W DÓŁ

− podziel w wyobraźni swoją pierś na pionowe paski i badaj je trzema środkowymi palcami, przesuwając je na przemian w górę i w dół i zataczając jednocześnie małe koła.

Guzki, zgrubienia w piersiach, zmiany kształtu – na co zwrócić uwagę?

Regularne samobadanie piersi pozwala szybko dostrzec ewentualne zmiany. Mając w pamięci wygląd i strukturę będziesz mogła zauważyć wszelkie odstępstwa od normy, a dzięki temu w odpowiednim czasie wykonać badanie lekarskie, by zweryfikować swoje obserwacje. Podczas samobadania zwróć uwagę na następujące sygnały ostrzegawcze:

zmiana kształtu lub wielkości jednej z piersi,

powiększony węzeł chłonny,

zaczerwienienie, zmiana koloru lub grubości skóry na jednej z piersi,

zmiana w położeniu lub kształcie brodawki sutkowej,

zmiana struktury jednej z piersi, a zwłaszcza zmarszczenia, dołki i zaciągnięcia skóry,

wyciek wydzieliny lub krwi z sutka,

ból w piersi lub pod pachą,

bardziej widoczne żyły na piersi,

obecność w piersi guzka lub zgrubienia,

zmiana w wyglądzie brodawki, np. zaczerwienienie, łuszczenie się naskórka, owrzodzenie, świąd, pieczenie, strupki, wciągnięcie sutka,

obrzęk ramienia

Mammografia czy USG − jakie badanie dla kogo?

Jeśli znalazłaś w piersiach jakiekolwiek zmiany – albo gdy przypada czas na lekarskie badanie kontrolne – wykonaj USG piersi albo mammografię. Badanie ultrasonograficzne to nieinwazyjne badanie z wykorzystaniem ultradźwięków, które pozwala wykryć

guzki o wielkości ok. 3-5 mm. Jest ono przydatne zwłaszcza w przypadku piersi o gęstej strukturze i budowie gruczołowo-włóknistej oraz zalecane kobietom w wieku 20-30 lat co dwa lata, a później – co roku. Tak jak samobadanie piersi, również USG powinno być wykonywane na początku cyklu, najlepiej między 7. a 10. jego dniem.

Mammografia to prześwietlenie piersi za pomocą promieni rentgenowskich, które pozwala na znalezienie nieprawidłowości, zanim będzie je można wyczuć lub zobaczyć. Badanie to zaleca się kobietom w wieku 50-69 lat co 2 lata i najlepiej do 10. dnia cyklu. W Europie wykonywanie go przez młodsze osoby uznano za nieuzasadnione w związku z gęstą budową piersi i rzadszym występowaniem raka, zwłaszcza że promienie RTG nie są obojętne dla organizmu.



